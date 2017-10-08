В ресторане в Восточном Бирюлеве у директора фирмы украли ювелирные изделия на 2 млн руб.

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл ювелирные изделия на 2 млн руб., оставленные без присмотра в ресторане в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
"Вечером в субботу гендиректор одной из коммерческих компаний сообщил в полицию, что в ресторане на улице Бирюлевская, дом 38, корпус 3 неизвестный похитил оставленные без присмотра ювелирные изделия", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, размер материального ущерба составил около 2 млн руб.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - отметил сотрудник пресс-службы.