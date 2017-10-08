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Столичные полицейские задержали телефонного террориста, "заминировавшего" магазин

Происшествия
8 октября, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

В отношении 42-летнего жителя города Зарайск возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Житель подмосковного Зарайска задержан по подозрению в ложном минировании магазина на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

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"Вечером в минувшую пятницу неизвестный сообщил в полицию, что в магазине на Ленинградском проспекте, д. 30, стр. 1 сейчас будет взрыв", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, прибывшие на место полицейские обследовали магазин и не обнаружили взрывных устройств. "По решению директора магазина из здания были эвакуированы двое сотрудников", - отметил собеседник агентства.

В течение получаса возле соседнего дома был полицейские задержали 42-летнего приезжего из Зарайска. Задержанный подозревается в том, что, находясь в магазине, позвонил на службу "02" и заведомо ложно сообщил об акте терроризма.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал сотрудник пресс-службы.

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