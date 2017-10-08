Столичные полицейские задержали телефонного террориста, "заминировавшего" магазин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Житель подмосковного Зарайска задержан по подозрению в ложном минировании магазина на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Вечером в минувшую пятницу неизвестный сообщил в полицию, что в магазине на Ленинградском проспекте, д. 30, стр. 1 сейчас будет взрыв", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, прибывшие на место полицейские обследовали магазин и не обнаружили взрывных устройств. "По решению директора магазина из здания были эвакуированы двое сотрудников", - отметил собеседник агентства.

В течение получаса возле соседнего дома был полицейские задержали 42-летнего приезжего из Зарайска. Задержанный подозревается в том, что, находясь в магазине, позвонил на службу "02" и заведомо ложно сообщил об акте терроризма.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал сотрудник пресс-службы.