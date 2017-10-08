Тело одного погибшего в ДТП под Владимиром остается неопознанным

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Один из 17 погибших в ДТП во Владимирской области остается неопознанным.

Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков.

"Один погибший мужчина остается неопознанным. Мы предполагаем, что он гражданин Узбекистана. Он остается во Владимире, дальше будут проводиться мероприятия по его опознанию", - сообщил ТАСС Александр Лобаков, добавив, что все остальные погибшие опознаны.

В субботу на родину самолетом были отправлены 36 граждан Узбекистана, выживших в ДТП, и тела 15 погибших. Не отправлено тело еще одного погибшего - гражданина Казахстана. "Это водитель, он опознан, и по нему будет решаться вопрос с посольством Казахстана", - уточнил Лобаков.