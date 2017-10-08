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Самолет чешской авиакомпании по техническим причинам прервал полет из Праги в Москву

Происшествия
8 октября, 13:00 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 8, октября. /ТАСС

Представитель авиакомпании заявил, что у экипажа возникло подозрение по поводу возможной неисправности на борту

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ПРАГА, 8 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "ЧСА - Чешские авиалинии" по маршруту Прага-Москва в воскресенье утром по техническим причинам был вынужден вернуться в международный аэропорт столицы Чехии. Пассажиры и экипаж пребывают в полном порядке, заявил журналистам официальный представитель авиакомпании Даниэл Шабик.

"У экипажа возникло подозрение по поводу возможной технической неисправности на борту, - отметил он. - Командир авиалайнера принял верное решение прервать полет и вернуть самолет в Прагу".

Шабек не уточнил, о какой неисправности может идти речь. Находившиеся на борту пассажиры вылетят в Москву ближайшими рейсами.

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