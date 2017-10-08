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Источник: в Москве "заминирован" отель Marriott

Происшествия
8 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

По информации источника, анонимный звонок об угрозе взрыва поступил по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" отеля в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34", - сказал собеседник агентства.

По данному адресу располагается отель Marriott.

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