Источник: в Москве "заминирован" отель Marriott

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" отеля в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34", - сказал собеседник агентства.

По данному адресу располагается отель Marriott.