Прокуратура Дагестана начала проверку инцидента с водителем-нарушителем

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана начала проверку дорожного инцидента с водителем автомобиля, который, по данным МВД, был задержан в субботу сотрудниками полиции после неоднократных нарушений правил движения. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

"По поручению прокурора республики организована проверка в связи с произошедшим 7 октября 2017 года в городе Махачкале дорожным инцидентом между водителем автомобиля BMW и сотрудниками полиции. В ходе проверки будет дана правовая оценка как действиям водителя, так и полицейских, проводивших его задержание", - сказала Голубова.

Ранее СМИ сообщили, что в субботу в городе Каспийск водитель BMW, приблизившись к кортежу министра внутренних дел Дагестана, не уступал дорогу. Он продолжил движение в сторону Махачкалы даже после предупредительных выстрелов, сделанных полицейскими. В социальных сетях появилось видео, на котором машины с мигалками на одной из улиц Махачкалы догнали и остановили BMW, после чего люди в штатском задержали водителя.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что следит за этой ситуацией. "Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю", - сказал Васильев телеканалу "360".

По данным пресс-службы республиканского МВД, 7 октября в Махачкале полицейские остановили автомобиль BMW, водитель которого "неоднократно грубо нарушал ПДД, чем создавал аварийные ситуации". "Водитель на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал, пытался скрыться. После того как автомашина правонарушителя была заблокирована, правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции", - сообщили в пресс-службе.

В МВД республики сообщили, что водитель BMW ранее был судим по ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), а также более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, установлено, что на автомобиле правонарушителя были установлены подложные номера государственной регистрации.

"В настоящее время решается вопрос о привлечении данного гражданина к ответственности сразу по нескольким статьям административного законодательства. Кроме того, будет принято процессуальное решение по факту использования подложных госномеров и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции", - сообщили в пресс-службе. "Одновременно с этим руководством МВД по Республике Дагестан назначена служебная проверка в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание данного водителя", - добавили в ведомстве.