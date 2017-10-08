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На рынке "Синдика" горит подземная парковка

Происшествия
8 октября, 15:51 дата обновления: 8 октября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

В готовности к тушению пожара находятся два вертолета Ка-32

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подземная парковка горит на рынке "Синдика" на МКАД; в готовности к тушению находятся два вертолета. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По уточненным данным, горит подземная автопарковка. Проводится эвакуация людей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в готовности к тушению пожара находятся два вертолета Ка-32. "На месте работают пожарные Москвы и Московской области", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на рынке горят образцы домиков для продажи. 

Спасатели завершили эвакуацию посетителей рынка. В пресс-службе МЧС добавили, что по всей площади торгового центра наблюдается сильное задымление.

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