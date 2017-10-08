На рынке "Синдика" горит подземная парковка

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подземная парковка горит на рынке "Синдика" на МКАД; в готовности к тушению находятся два вертолета. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По уточненным данным, горит подземная автопарковка. Проводится эвакуация людей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в готовности к тушению пожара находятся два вертолета Ка-32. "На месте работают пожарные Москвы и Московской области", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на рынке горят образцы домиков для продажи.

Спасатели завершили эвакуацию посетителей рынка. В пресс-службе МЧС добавили, что по всей площади торгового центра наблюдается сильное задымление.