Пожару на рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожару на строительном рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар возник на цокольном этаже в подземной парковке строительного рынка "Синдика" на 65-м км МКАД. Проводится тушение по третьему номеру сложности", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в готовность к тушению приведены два вертолета Ка-32.