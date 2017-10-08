Пожару на рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожару на строительном рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Пожар возник на цокольном этаже в подземной парковке строительного рынка "Синдика" на 65-м км МКАД. Проводится тушение по третьему номеру сложности", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что в готовность к тушению приведены два вертолета Ка-32.