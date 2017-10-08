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Пожару на рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности

Происшествия
8 октября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

В готовность к тушению приведены два вертолета Ка-32, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожару на строительном рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар возник на цокольном этаже в подземной парковке строительного рынка "Синдика" на 65-м км МКАД. Проводится тушение по третьему номеру сложности", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в готовность к тушению приведены два вертолета Ка-32.

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