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Очевидцы сообщили о хлопках на месте пожара на рынке "Синдика"

Происшествия
8 октября, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Пользователи соцсетей делятся фото и видео с места происшествия

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Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Хлопки слышны на месте пожара на строительном рынке "Синдика" на МКАД, сообщают очевидцы с места события.

"На месте пожара периодически раздаются хлопки", - сказал один из очевидцев, добавив, что место ЧП сильно задымлено, из здания рынка идут густые клубы черного дыма.

Пользователи соцсетей делятся видео и фотографиями пожара, охватившего рынок. 

Надеюсь, никто сегодня не собирался ехать в Синдику и никого из знакомых там не было Мы приехали за пару минут до происшествия и только зашли в нее. Первый раз была на месте каких-то ужасных событий. И это правда страшно. #Синдика #синдикагорит

Публикация от Elena Romanenkova Tvorojnikova (@makeuptvorojnik)

Армагеддон. #синдика #пожар кто едет в синдику не торопитесь.

Публикация от Сергей Виферов (@viferbmcr)

#пожар #синдикагорит #синдика

Публикация от Детейлинг Студия (@ceramicauto.ru)

Горит #синдика

Публикация от Vladimir Aleshin (@matabaru)

#синдика #пожар #строгино #красногорск

Публикация от Vera (@adka.7111)

#Синдика

Публикация от Levon Chobanyan (@levonchobanyan150297)

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, на строительном рынке "Синдика" на 65-м км МКАД возник пожар на цокольном этаже подземной парковки. Возгоранию присвоен третий номер сложности из пяти возможных. В готовность к тушению приведены два вертолета Ка-32.

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