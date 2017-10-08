Очевидцы сообщили о хлопках на месте пожара на рынке "Синдика"

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Хлопки слышны на месте пожара на строительном рынке "Синдика" на МКАД, сообщают очевидцы с места события.
"На месте пожара периодически раздаются хлопки", - сказал один из очевидцев, добавив, что место ЧП сильно задымлено, из здания рынка идут густые клубы черного дыма.
Пользователи соцсетей делятся видео и фотографиями пожара, охватившего рынок.
Надеюсь, никто сегодня не собирался ехать в Синдику и никого из знакомых там не было Мы приехали за пару минут до происшествия и только зашли в нее. Первый раз была на месте каких-то ужасных событий. И это правда страшно. #Синдика #синдикагорит
Армагеддон. #синдика #пожар кто едет в синдику не торопитесь.
#пожар #синдикагорит #синдика
Синдика горит. #синдика #пожар pic.twitter.com/uAiwl0TJmj— Сергей Заставный (@zastavny_s) 8 October 2017
Горит #синдика
#пожар #синдика #65км pic.twitter.com/IEfNijdjq9— Cyber_Grom (@cyber_grom) 8 October 2017
#синдика #пожар #строгино #красногорск
#Синдика
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, на строительном рынке "Синдика" на 65-м км МКАД возник пожар на цокольном этаже подземной парковки. Возгоранию присвоен третий номер сложности из пяти возможных. В готовность к тушению приведены два вертолета Ка-32.