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Источник: два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ставропольском крае

Происшествия
8 октября, 16:48 дата обновления: 8 октября, 17:00 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 8, октября. /ТАСС

Самолет упал близ поселка Пятигорский Предгорного района. По предварительным данным, борт принадлежит частной компании

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СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Два человека, по предварительной информации, погибли при крушении легкомоторного самолета на Ставрополье, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Насколько я знаю, два погибших. Предположительно, самолет принадлежит частной компании, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подтвердили, что в Предгорном районе упал легкомоторный самолет.

"8 октября 2017 года в 15:55 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от диспетчера ЕДДС Предгорного района поступило сообщение о том, что в районе поселка Пятигорский упал легкомоторный самолет", - сообщили в ГУ МЧС, отметив, что имеются пострадавшие.

"Дальнейшая информация уточняется. На место выехали оперативные службы", - добавили в пресс-службе ведомства.

В Южном следственном управлении СКР на транспорте сообщили, что предварительно известно об одном погибшем, при падении произошло возгорание. "Предварительно известно об одном погибшем. Самолет сейчас тушат. Следственная группа выехала на место ЧП", - рассказали в управлении.

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