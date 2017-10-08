Задымление в ТЦ "Синдика" идет из склада на цокольном этаже

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Задымление в ТЦ "Синдика" идет со склада на цокольном этаже, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"По предварительным данным, задымление идет из складского помещения на цокольном этаже торгового центра", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС России ТАСС сообщили, что все посетители ТЦ "Синдика" эвакуированы.
В свою очередь очевидцы сообщили ТАСС, что в зоне пожара в ТЦ "Синдика" слышны хлопки. Зона вокруг пожара сильно задымлена, из ТЦ идут густые клубы черного дыма.
Пожару на строительном рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности из пяти возможных.