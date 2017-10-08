Площадь пожара на рынке "Синдика" составляет 3 тыс. квадратных метров

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Площадь пожара на строительном рынке "Синдика" на МКАД составляет 3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Дмитрий Орищенко/YouTube

"По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. метров", - сказал сотрудник пресс- службы. Он отметил, что сведений о погибших и пострадавших не поступало.

В ведомстве также сообщили, что на место тушения пожара направлены два вертолета Ка-32.

По информации регионального главка МЧС, пожар на рынке "Синдика" возник на складе на цокольном этаже.

Как передает корреспондент ТАСС, зеваки мешают работе оперативных служб на месте пожара.

На месте ЧП нет оцепления, в результате собравшиеся здесь люди мешают работе экстренных служб. Кроме того, на месте не хватает полиции для контроля за соблюдением порядка.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что на месте пожара слышны хлопки, из здания рынка идут густые клубы черного дыма.