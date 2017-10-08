Крупные пробки образовались на МКАД в зоне тушения пожара на рынке "Синдика"

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Крупные пробки образовались в районе 65-го км МКАД, где ведется тушение пожара на строительном рынке "Синдика".
По данным сайта "Яндекс. Карты", в зоне тушения пожара образовались крупные заторы, движение на МКАД практически парализовано.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Московской области, пожар на рынке "Синдика" возник на складе на цокольном этаже. Возгоранию присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Все посетители эвакуированы. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. метров.
В главке пояснили, что на некоторых участках огонь ушел на кровлю здания. Для тушения на место ЧП вылетели два вертолета Ка-32.