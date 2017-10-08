Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей взорвались на подземной парковке в горящем торговом комплексе "Синдика" на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Под действием высоких температур произошел взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнем", - сказал источник.

Как передает корреспондент ТАСС, сильные хлопки продолжаются до сих пор.

По данным ГУ МЧС по Московской области, пожар изначально возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю. Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, превышает 3000 кв метров.

На месте пожара работают почти 100 человек, задействованы два вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы.

Из здания эвакуированы 3000 человек. Данных о пострадавших нет.