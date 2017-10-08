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Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метров

Происшествия
8 октября, 18:35 дата обновления: 8 октября, 18:47 UTC+3

По данным ГУ МЧС по Московской области, в ТЦ обрушилось более 300 кв. м кровли

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© Юлия Грохлина/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" возросла до 55 тыс. квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. Об этом журналистам сообщил представитель ГУ МЧС по Московской области.

"Площадь очагового горения остается 55 тыс. квадратных метров. Сейчас пошло обрушение кровли на площади более 300 квадратных метров", - сказал он. 

По его словам, сил и средств на месте тушения пожара достаточно. "Что касается взрывов, то это идет обрушение. На стоянке есть единицы техники, которые не были эвакуированы. Имеются газовые баллоны", - добавил представитель главка МЧС. Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин, хлопки продолжаются до сих пор.

Строительный центр "Синдика" был открыт в 2014 году. Это один из крупнейших торговых центров строительных и отделочных материалов в Москве, его общая площадь составляет более 130 тысяч кв. метров. На двух этажах ТЦ находятся более 1200 магазинов и фудкорт. 

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