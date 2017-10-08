Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участник мотокросса на Кубани сбил насмерть вышедшего на трассу соревнований мужчину

Происшествия
8 октября, 18:50 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, октября. /ТАСС

По факту произошедшего в Выселковском районе проводится проверка

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Спортсмен-мотоциклист в воскресенье сбил насмерть мужчину, который вышел на трассу во время соревнований на Кубани, сообщила ТАСС старший помощник руководителя краевого СУ СКР Наталья Смяцкая.

"Погибший - местный житель 1971 года рождения. По предварительным данным, в то время, когда заезды уже начались, он вышел на трассу, и мотоциклист наехал на него. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Зачем мужчина вышел на трассу, неизвестно", - рассказала она.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье утром в Выселковском районе во время соревнований по мотокроссу. В настоящее время СУ СКР проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего - в том числе, проверяется, был ли пьян погибший.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метров
2
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
3
Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Пожару на рынке "Синдика" на МКАД присвоен третий номер сложности
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама