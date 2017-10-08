Участник мотокросса на Кубани сбил насмерть вышедшего на трассу соревнований мужчину

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Спортсмен-мотоциклист в воскресенье сбил насмерть мужчину, который вышел на трассу во время соревнований на Кубани, сообщила ТАСС старший помощник руководителя краевого СУ СКР Наталья Смяцкая.

"Погибший - местный житель 1971 года рождения. По предварительным данным, в то время, когда заезды уже начались, он вышел на трассу, и мотоциклист наехал на него. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Зачем мужчина вышел на трассу, неизвестно", - рассказала она.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье утром в Выселковском районе во время соревнований по мотокроссу. В настоящее время СУ СКР проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего - в том числе, проверяется, был ли пьян погибший.