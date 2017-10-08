Два человека пострадали в результате пожара в торговом комплексе "Синдика" на МКАД

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали при пожаре в торговом центре "Синдика" на МКАД, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минздрава Московской области.
"В результате пожара один человек госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно", - сказали в пресс-службе.
Общая площадь пожара составляет 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров и существует угроза дальнейшего обрушения.
Как передает корреспондент ТАСС, торговый центр горит почти по всей площади, а столб черного дыма заметен даже из центра.
Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин.