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Два человека пострадали в результате пожара в торговом комплексе "Синдика" на МКАД

Происшествия
8 октября, 19:15 дата обновления: 8 октября, 19:30 UTC+3

Один пострадавший госпитализирован в НИИ им. Склифосовского, другому медики оказали помощь амбулаторно

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали при пожаре в торговом центре "Синдика" на МКАД, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минздрава Московской области.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"В результате пожара один человек госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь пожара составляет 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров и существует угроза дальнейшего обрушения.

Как передает корреспондент ТАСС, торговый центр горит почти по всей площади, а столб черного дыма заметен даже из центра.

Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин.

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