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Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

Происшествия
8 октября, 19:51 UTC+3

Площадь пожара превысила 55 тыс. кв. м

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© Максим Григорьев/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
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© Максим Григорьев/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС

В субботу в строительном центре "Синдика" на МКАД произошел пожар. Его площадь превысила 55 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий уровень сложности. По последним данным, пострадали два человека. 

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Что произошло

8 октября в торговом комплексе "Синдика" на МКАД произошел пожар. Его площадь уже превысила 55 тыс. кв. м, обрушилось около 400 кв. м кровли и площадь обрушения продолжает расти. По данным ГУ МЧС по Московской области, пожар изначально возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.

Сообщалось, что на подземной парковке центра взорвались несколько автомобилей.

Пожару присвоен третий номер сложности.

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Есть ли пострадавшие

Из здания были эвакуированы около 3 тыс. человек. Позже стало известно о двух пострадавших. Один из них был госпитализирован, еще одному помощь была оказана амбулаторно.

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Как борются с огнем

На месте происшествия работают почти 100 человек, вертолеты Московского авиационного центра Ка-32 и МЧС, в тушении огня задействованы восемь звеньев газодымозащитной службы.

К 19:00 мск пожарные вертолеты сделали более 60 сбросов - это около 300 тонн воды.

По прогнозам ГУ МЧС, пожар удастся локализовать только к 3-4 часам утра.

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О строительном центре "Синдика"

Строительный центр "Синдика" был открыт в 2014 году. Здание железобетонное и обшито сэндвич-панелями, его размер 250 на 220 метров. Это один из крупнейших торговых центров строительных и отделочных материалов в Москве, его общая площадь составляет более 55 тысяч кв. метров. На двух этажах ТЦ находятся более 1200 магазинов и фудкорт.

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