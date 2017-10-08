Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

8 октября в торговом комплексе "Синдика" на МКАД произошел пожар. Его площадь уже превысила 55 тыс. кв. м, обрушилось около 400 кв. м кровли и площадь обрушения продолжает расти. По данным ГУ МЧС по Московской области, пожар изначально возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.

Сообщалось, что на подземной парковке центра взорвались несколько автомобилей.

Пожару присвоен третий номер сложности.