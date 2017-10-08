Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Площадь пожара в торговом центре "Синдика" на МКАД больше не увеличивается, пожарные приступили к локализации возгорания. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Подъемные механизмы приступили к работе, начинают локализацию очага пожара. Площадь не увеличивается", - сказал он журналистам. Полетыкин пояснил, что в очаге пожара находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия. "Локализация будет в районе 3-4 утра", - уточнил он.

По данным начальника управления МЧС, площадь обрушения кровли увеличилась с 300 до 400 кв. метров. "Наращивается группировка по тушению пожара, работает авиация, она осуществила 89 сбросов воды", - уточнил он.

Начальник ГУ МЧС сообщил, что на месте сейчас дополнительно разворачивают два рукавно-насосных автомобиля, что позволит подать воду с южной стороны ТЦ. "Угрозы жизни и здоровья для личного состава и обслуживающего персонала нет", - отметил Полетыкин.

Как передает корреспондент ТАСС, на место пожара прибывают автоцистерны для чистки дорог. Их задействовали для того, чтобы пожарные машины не тратили время на дозаправку водой. На данный момент, на месте уже более 20 машин. Все здание окутано черным дымом, из окон видны языки пламени. Главный вход торгового комплекса выгорел почти полностью.

Передвижная лаборатория МЧС не выявила превышения допустимой концентрации вредных веществ на месте возгорания. "В связи с пожаром в районе 65-го км МКАД работает лаборатория ГУ МЧС по Москве, которая на постоянной основе производит замеры воздуха на предмет выявления вредных веществ. ПДК вредных веществ в воздухе на территории Москвы не превышают норму", - сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.