Источник: при крушении легкомоторного самолета на Ставрополье погиб бывший военный летчик

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Один из пилотов разбившегося в воскресенье в Ставропольском крае самолета являлся бывшим военным летчиком, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился в воскресенье днем в Предгорном районе Ставропольского края, в результате погибли два человека. Южное следственное управление на транспорте проводит проверку по факту произошедшего.

"Один из погибших - мужчина 1945 года рождения. Он бывший военный летчик. Опыт имеется, стаж огромный. Второго личность еще не установили", - сказал он.

"Вылет производили с села Незлобное Предгорного района. Причины [крушения] пока неизвестны. Самолет сильно пострадал, загорелся от столкновения", - добавил собеседник агентства.

ГУ МЧС по Ставропольскому краю со ссылкой на Росавиацию сообщает, что упавший самолет - Як-52, который принадлежал жителю Ессентуков. При этом в МБУ "Аварийно-спасательная служба Предгорного муниципального района" сообщали ранее, что потерпевший крушение самолет - Як-54 с номером RA-1765G.