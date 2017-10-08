Источник: в Москве "заминировали" четыре торговых центра

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Количество "заминированных" торговых центров в Москве в воскресенье возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось о анонимных угрозах взрывов в трех торговых центрах.
"Торговый центр "Дубровка" проверяется из-за сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
Кинологи также работают в торгово-деловом центре "Тульский", на Митинском радиорынке и в торгово-развлекательном центре "Гудзон". Из всех зданий проведена эвакуация.