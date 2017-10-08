Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: в Москве "заминировали" четыре торговых центра

Происшествия
8 октября, 20:25 дата обновления: 8 октября, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Кинологи проверяют торгово-деловой центр "Тульский", Митинский радиорынок, а также ТЦ "Гудзон" и "Дубровка"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Количество "заминированных" торговых центров в Москве в воскресенье возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о анонимных угрозах взрывов в трех торговых центрах.

"Торговый центр "Дубровка" проверяется из-за сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Кинологи также работают в торгово-деловом центре "Тульский", на Митинском радиорынке и в торгово-развлекательном центре "Гудзон". Из всех зданий проведена эвакуация.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метров
2
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
3
Посетитель сгоревшего ТЦ "Синдика" лишился машины, которую в этот день купил на 18-летие
4
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
5
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
6
Несколько машин взорвались на подземной парковке горящего торгового комплекса "Синдика"
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама