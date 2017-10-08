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СМИ: гражданин России задержан во Франции за попытку дачи взятки полицейским

Происшествия
8 октября, 20:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 8, октября. /ТАСС

По данным газеты Ouest France, россиянин находится под стражей

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ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники французской полиции задержали гражданина России, попытавшегося дать взятку стражам порядка, которые остановили его за нарушение ПДД в городе Нант на западе Франции. Об этом сообщила в воскресенье региональная газета Ouest France.

По информации издания, инцидент с участием россиянина произошел в ночь с субботы на воскресенье. Находясь за рулем автомобиля, он, по данным Ouest France, "совершил ряд нарушений правил дорожного движения". Нарушителя остановили двое сотрудников кинологической бригады полиции, чтобы сделать ему предупреждение по поводу нарушения правил.

Автомобилист решил, что его хотят оштрафовать, и, желая избежать этого, попытался дать полицейским по €20, утверждает газета. После этого, отмечает издание, стражи порядка доставили его в центральный комиссариат за "попытку активного подкупа".

По данным газеты, сейчас россиянин временно находится под стражей.

Комментарий посольства РФ в Париже о задержании россиянина ТАСС пока получить не удалось.

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