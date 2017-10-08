Ущерб от пожара в ТЦ "Синдика" предварительно оценен в сумму до 5 млрд руб.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ущерб от пожара в строительном центре "Синдика", по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может составить до 5 млрд руб.

Об этом сообщает пресс-служба ВСС со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

"Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", - говорится в сообщении.

Выплаты за повреждения автомобилей на парковке возможны только при наличии страховки КАСКО, уточняется в сообщении.

Полис ОСАГО такие случаи не покрывает, он страхует ответственность водителя при управлении машиной.

Площадь пожара в "Синдике" составила 55 тыс. кв. м.