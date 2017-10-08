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Пожар в ТЦ "Синдика" локализован

Происшествия
8 октября, 23:10 дата обновления: 8 октября, 23:20 UTC+3

В качестве одной из версий возгорания рассматривается поджог, сообщил источник в правоохранительных органах

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожар в ТЦ "Синдика" на МКАД локализован, сообщили в оперативном штабе тушения пожара.

"Объявлена локализация пожара в 22:56 мск", - сказал представитель штаба. По его словам, пожар локализован на всей площади 55 тыс. кв. м.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

Как сообщил ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, специалисты рассматривают несколько версий причин пожара, в их числе и поджог. "Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации", - сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, при пожаре пострадали три человека: один был доставлен в НИИ им. Склифосовского, еще двоим медпомощь была оказана амбулаторно. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как средней степени тяжести. "У него ожоги, которые не представляют угрозы для жизни", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей. "Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация, - сказал собеседник агентства. - Благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека".

В МЧС подтвердили, что, когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей. Людей направляли по путям эвакуации. "На парковке уже было сильнейшее задымление. Там начиналось горение. Люди могли там задохнуться, существовала угроза взрыва машин, поэтому решение о закрытии доступа на парковку правильное. Не один автомобиль не стоит человеческой жизни", - сказал представитель МЧС.

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