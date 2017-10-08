Все сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы оказались ложными

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ни одно сообщение об угрозе взрыва в торговых центрах Москвы не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили здания. Все угрозы оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Проверки прошли в торговых центрах "Капитолий" на проспекте Вернадского, "Дубровка", "Гудзон", "Тульский" и на Митинском радиорынке. Также был "заминирован" жилой дом на юге Москвы. Из всех зданий была проведена эвакуация.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.