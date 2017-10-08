Все сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы оказались ложными

Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракетыМеждународная панорама 8 октября, 23:49
Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018Спорт 8 октября, 23:39
Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ в МонреалеСпорт 8 октября, 23:39
Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладинеСпорт 8 октября, 23:29
Пожар в ТЦ "Синдика" локализованПроисшествия 8 октября, 23:10
Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018Спорт 8 октября, 22:49
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарокМеждународная панорама 8 октября, 22:33
Команда Карякина "Глобус" с победы стартовала на клубном Кубке Европы по шахматамСпорт 8 октября, 22:21
Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 8 октября, 22:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ни одно сообщение об угрозе взрыва в торговых центрах Москвы не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Кинологи проверили здания. Все угрозы оказались ложными", - сказал собеседник агентства.
Проверки прошли в торговых центрах "Капитолий" на проспекте Вернадского, "Дубровка", "Гудзон", "Тульский" и на Митинском радиорынке. Также был "заминирован" жилой дом на юге Москвы. Из всех зданий была проведена эвакуация.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.