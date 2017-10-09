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Кровля горящих торговых павильонов на рынке в Ростове обрушилась на 3 тыс. кв. м

Происшествия
9 октября, 0:48 дата обновления: 9 октября, 0:55 UTC+3

Площадь возгорания увеличилась до 6 тыс. кв. м

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Кровля павильонов горящего в Ростове-на-Дону крупного рынка обрушилась на площади около 3 тыс. кв. м, сообщил ТАСС начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов на месте ЧП.

"Примерно на 3 тыс. кв. м частично обрушилась кровля торговых павильонов", - сказал он.

По словам Константинова, площадь пожара увеличилась до 6 тыс. кв. м. 

По его словам, в тушении участвуют уже более 400 человек и свыше 50 единиц техники. "Пожар разбит на четыре участка тушения, наиболее интенсивное распространения огня идет по участкам номер один и три. Ограничено распространение огня на втором и четвертом участках. В очаге пожарную нагрузку составляют контейнеры с одеждой, имуществом; пожарная нагрузка большая, распространение огня идет интенсивное как внутри, так и по первому и третьему участкам", - отметил он.

Выставлено оцепление, информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером произошел пожар на оптовом вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Пожару присвоен повышенный четвертый ранг сложности.

 

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