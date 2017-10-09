Кровля горящих торговых павильонов на рынке в Ростове обрушилась на 3 тыс. кв. м

Израильский танк поразил пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракетыМеждународная панорама 8 октября, 23:49
Сборная Германии разгромила команду Азербайджана в матче отбора ЧМ-2018Спорт 8 октября, 23:39
Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ в МонреалеСпорт 8 октября, 23:39
Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладинеСпорт 8 октября, 23:29
Пожар в ТЦ "Синдика" локализованПроисшествия 8 октября, 23:10
Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018Спорт 8 октября, 22:49
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарокМеждународная панорама 8 октября, 22:33
Команда Карякина "Глобус" с победы стартовала на клубном Кубке Европы по шахматамСпорт 8 октября, 22:21
Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьяхСпорт 8 октября, 22:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Кровля павильонов горящего в Ростове-на-Дону крупного рынка обрушилась на площади около 3 тыс. кв. м, сообщил ТАСС начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов на месте ЧП.
"Примерно на 3 тыс. кв. м частично обрушилась кровля торговых павильонов", - сказал он.
По словам Константинова, площадь пожара увеличилась до 6 тыс. кв. м.
По его словам, в тушении участвуют уже более 400 человек и свыше 50 единиц техники. "Пожар разбит на четыре участка тушения, наиболее интенсивное распространения огня идет по участкам номер один и три. Ограничено распространение огня на втором и четвертом участках. В очаге пожарную нагрузку составляют контейнеры с одеждой, имуществом; пожарная нагрузка большая, распространение огня идет интенсивное как внутри, так и по первому и третьему участкам", - отметил он.
Выставлено оцепление, информации о пострадавших не поступало.
В воскресенье вечером произошел пожар на оптовом вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Пожару присвоен повышенный четвертый ранг сложности.