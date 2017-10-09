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Источник: на складе в сгоревшем ТЦ "Синдика" работали мигранты из стран ближнего зарубежья

Происшествия
9 октября, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В настоящее время устанавливается, жили ли работники прямо на складе и имели ли они все необходимые документы

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудниками склада в ТЦ "Синдика", где в воскресенье произошел крупный пожар, были в основном мигранты из стран ближнего зарубежья.

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Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"На складе работали в основном мигранты из стран ближнего зарубежья. Жили ли они прямо на складе, сейчас выясняется, как и то, имели ли они все необходимые документы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар начался на складе торгового центра, где хранились стройматериалы, лакокрасочные изделия и баллоны. Затем огонь перекинулся на подземную парковку, рассчитанную на пять тысяч машин. По вентиляционной шахте пожар мгновенно ушел на кровлю, оттуда на помещения торгового центра.

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