Источник: на складе в сгоревшем ТЦ "Синдика" работали мигранты из стран ближнего зарубежья

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудниками склада в ТЦ "Синдика", где в воскресенье произошел крупный пожар, были в основном мигранты из стран ближнего зарубежья.

Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"На складе работали в основном мигранты из стран ближнего зарубежья. Жили ли они прямо на складе, сейчас выясняется, как и то, имели ли они все необходимые документы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар начался на складе торгового центра, где хранились стройматериалы, лакокрасочные изделия и баллоны. Затем огонь перекинулся на подземную парковку, рассчитанную на пять тысяч машин. По вентиляционной шахте пожар мгновенно ушел на кровлю, оттуда на помещения торгового центра.