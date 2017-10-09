В Хабаровске бизнесмен задолжал сотрудникам 20 млн рублей, но заплатил себе 3 млн рублей

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ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении гендиректор строительной компании Сергея Бегуна, который не выплатил заработную плату на сумму 20 млн рублей своим сотрудникам, себе же он выплатил ее в размере 3 млн рублей, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора региона Валентина Глазова.
"Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук сегодня направил мировому судье Судебного участка № 25 Центрального района Хабаровска уголовное дело в отношении генерального директора одной из строительных организаций Хабаровского края Сергея Бегуна, который свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 155 своим работникам в общей сумме более 20 млн рублей (ст. 145.1 УК РФ)", - рассказала Глазова.
Она добавила, что средства на заработную плату с марта 2014 года по сентябрь 2016 года Бегун расходовал на иные цели в интересах своего предприятия, в том чисел самому себе он за этот же период выплатил заработную плату в размере более 3 млн рублей.
По ст. 145.1 УК РФ обвиняемому грозит наказание до трех лет лишения свободы. "В целях обеспечения исковых требований потерпевших наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 7 млн рублей", - уточнила Глазова.