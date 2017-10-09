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Жительница Китая пыталась вывезти из РФ нефрит, спрятав камни в носки

Происшествия
9 октября, 4:50 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, октября. /ТАСС

Женщина утверждает, что не знала о запрете на вывоз минерала из России

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ЧИТА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Забайкалье помешали жительнице Китая вывезти из России три камня, предположительно, нефрита, которые женщина упаковала в синтетические носки, сообщила пресс-служба Читинской таможни.

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"В ходе личного таможенного досмотра гражданка Китая добровольно выдала три необработанных минерала бело-серого и бело-коричневого цветов - предположительно, нефрит. Каждый минерал был упакован в цветной синтетический носок. Общий вес минералов составил почти 5 кг", - сказали в ведомстве.

Представители таможни уточнили, что инцидент произошел на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск", а нарушительница была пассажиром туристического автобуса, следовавшего из России в Китай. "После обнаружения камней гражданка пояснила, что вывозит их из России для личных целей: из них она хотела изготовить браслеты. О том, что минералы нельзя вывозить из России, она якобы не знала, но на всякий случай спрятала их под одеждой", - добавили в пресс-службе.

Минералы изъяты и направлены на экспертизу.

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