Пожарные в Ростове-на-Дону ведут работу по ликвидации возгорания на вещевом рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Пожарные подразделения в Ростове-на-Дону ведут работы по ликвидации горения на вещевом рынке, сообщили в понедельник утром ТАСС в главном управлении МЧС по Ростовской области.

"Работы по ликвидации пожара продолжаются, об их окончании говорить еще пока рано", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в 21:08 мск в воскресенье произошел пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом оптовом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды.

В 01:54 понедельника пожар был локализован на площади 6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших и жертвах нет.