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Пожарные в Ростове-на-Дону ведут работу по ликвидации возгорания на вещевом рынке

Происшествия
9 октября, 7:18 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, октября. /ТАСС

По последней информации, пожар локализован на площади 6 тыс. кв. м. В МЧС сообщили, что говорить о ликвидации возгорания пока рано

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Пожарные подразделения в Ростове-на-Дону ведут работы по ликвидации горения на вещевом рынке, сообщили в понедельник утром ТАСС в главном управлении МЧС по Ростовской области.

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"Работы по ликвидации пожара продолжаются, об их окончании говорить еще пока рано", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в 21:08 мск в воскресенье произошел пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом оптовом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды.

В 01:54 понедельника пожар был локализован на площади 6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших и жертвах нет.

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