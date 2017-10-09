Пожарные в Ростове-на-Дону ведут работу по ликвидации возгорания на вещевом рынке

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Пожарные подразделения в Ростове-на-Дону ведут работы по ликвидации горения на вещевом рынке, сообщили в понедельник утром ТАСС в главном управлении МЧС по Ростовской области.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются, об их окончании говорить еще пока рано", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в 21:08 мск в воскресенье произошел пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом оптовом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды.
В 01:54 понедельника пожар был локализован на площади 6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших и жертвах нет.