Роспотребнадзор не нашел превышения допустимой концентрации вредных веществ у ТЦ "Синдика"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве по итогам проверки не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в прилегающих к сгоревшему ТЦ "Синдика" жилых районах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"...Управлением Роспотребнадзора по г. Москва были организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории жилой застройки Северо-Западного административного округа, ближайшей к торговому центру. По результатам лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения (диоксид азота, оксид углерода, суммарные углеводороды) на территории жилой застройки по адресам: ул. Исаковского, д. 2, ул. Исаковского д.22, Неманский пр-д, д.11 не превышает предельно допустимой концентрации", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация остается на контроле ведомства.
Крупный пожар произошел в воскресенье в ТЦ "Синдика" на 65-м км МКАД. Огонь охватил практически все двухэтажное здание, произошло частичное обрушение кровли и стен. Были эвакуированы 3 тыс. человек. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м, пожар был локализован в 22:56 мск.