В ТЦ "Синдика" на МКАД ликвидировали открытое горение

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" на МКАД.
Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
"В 07:03 мск объявлена ликвидация открытого огня. Продолжается проливка здания и разбор обрушившихся конструкций", - сказал собеседник агентства.
Пожар в торговом центре в Одинцовском районе Подмосковья начался около 15:00 мск 8 октября. Его площадь составила 55 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. Из здания были эвакуированы более 3 тыс. человек. В результате ЧП пострадали три человека. На месте пожара работают сотни человек, задействованы три вертолета, которые сбросили свыше 600 т воды.