В ТЦ "Синдика" на МКАД ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" на МКАД.

Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В 07:03 мск объявлена ликвидация открытого огня. Продолжается проливка здания и разбор обрушившихся конструкций", - сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре в Одинцовском районе Подмосковья начался около 15:00 мск 8 октября. Его площадь составила 55 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. Из здания были эвакуированы более 3 тыс. человек. В результате ЧП пострадали три человека. На месте пожара работают сотни человек, задействованы три вертолета, которые сбросили свыше 600 т воды.