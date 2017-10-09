С 11 сентября в России были "заминированы" свыше 2300 объектов

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 2300 анонимных сообщений об угрозах взрыва на различных объектах поступило в 144 городах России с 11 сентября, не одно из них не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
"С 11 сентября по 9 октября в 144 городах атаке "телефонных террористов" подверглись более 2300 объектов, среди них торговые центры, школы, вокзалы, аэропорты, кинотеатры, ночные клубы и здания органов государственной власти. Были эвакуированы более 950 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Каждое такое сообщение проверяется сотрудниками правоохранительных органов. "Все они оказались ложными", - уточнили в силовых структурах.
По словам источника, только в воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, городе Дыбенко Ленинградской области поступили сообщения о "заминировании" 37 объектов.
Самая массовая атака "телефонных террористов" пришлась в пятницу на Москву, когда только за день были "заминированы" более 250 различных зданий.