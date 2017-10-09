В Москве задержан ранивший молодого человека шестью выстрелами в букмекерском клубе

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого, ранившего молодого человека во время стрельбы в букмекерском клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По версии следствия, 7 октября мужчина в букмекерском клубе на Митинской улице совершил не менее шести выстрелов в молодого человека, 1992 года рождения. Потерпевший с полученными огнестрельными ранениями доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь", - сообщила она.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Во время допроса подозреваемый признал вину частично, пояснил, что конфликт между ним и потерпевшим, с которым они не были ранее знакомы, возник внезапно", - добавила Иванова. Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ночью между посетителями возник конфликт из-за агрессивных высказываний молодого человека. "Во время конфликта мужчина выстрелил в своего оппонента шесть раз из травматического пистолета, четыре выстрела попали в голову", - сказал собеседник агентства.