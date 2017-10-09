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Останки человека 50-летней давности найдены на территории клиники в центре Москвы

Происшествия
9 октября, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Скелет был обнаружен при проведении земельных работ на глубине около метра

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Останки человека найдены на территории филиала Боткинской больницы - офтальмологической клиники в центре Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Останки человека были обнаружены при проведении земляных работ на территории офтальмологической клиники в Мамоновском переулке, дом 7", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что фрагменты скелета нашли на минувшей неделе прокладывавшие коммуникации рабочие. Скелет был закопан на глубине около метра.

Согласно заключению экспертов, тело пролежало в земле более 50 лет. Специалисты проведут генетическую экспертизу обнаруженных останков.

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