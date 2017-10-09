Два чиновника мэрии Южно-Сахалинска задержаны по подозрению в получении взятки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Руководители двух департаментов мэрии Южно-Сахалинска задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"По версии следствия, начальник департамента продресурсов и потребительского рынка Александр Бандюков получил денежное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей за заключение договора и соглашения между администрацией города Южно-Сахалинска и одним из обществ с ограниченной ответственностью на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководитель департамента землепользования Владимир Гаврильчик получил денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей за предоставление земельного участка в областном центре. Подозреваемый также задержан.

В администрации областного центра проводятся внутренние проверки деятельности этих департаментов, сообщила пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

"Администрация Южно-Сахалинска понимает, что задержание руководителя департамента землепользования Владимира Гаврильчика, а также начальника департамента продресурсов и потребительского рынка Александра Бандюкова наносит серьезный урон доверию к деятельности муниципалитета. Мэрия Южно-Сахалинска отмечает, что внутренняя проверка всей документации вышеуказанных департаментов ведется в администрации города в течение последнего месяца. В связи с возникшими обстоятельствами она будет усилена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время и департамент землепользования, и департамент продресурсов работают в обычном режиме.