Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два чиновника мэрии Южно-Сахалинска задержаны по подозрению в получении взятки

Происшествия
9 октября, 10:56 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 9, октября. /ТАСС

В администрации областного центра проводятся внутренние проверки деятельности департамента продресурсов и потребительского рынка и департамента землепользования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Руководители двух департаментов мэрии Южно-Сахалинска задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"По версии следствия, начальник департамента продресурсов и потребительского рынка Александр Бандюков получил денежное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей за заключение договора и соглашения между администрацией города Южно-Сахалинска и одним из обществ с ограниченной ответственностью на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководитель департамента землепользования Владимир Гаврильчик получил денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей за предоставление земельного участка в областном центре. Подозреваемый также задержан.

В администрации областного центра проводятся внутренние проверки деятельности этих департаментов, сообщила пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

"Администрация Южно-Сахалинска понимает, что задержание руководителя департамента землепользования Владимира Гаврильчика, а также начальника департамента продресурсов и потребительского рынка Александра Бандюкова наносит серьезный урон доверию к деятельности муниципалитета. Мэрия Южно-Сахалинска отмечает, что внутренняя проверка всей документации вышеуказанных департаментов ведется в администрации города в течение последнего месяца. В связи с возникшими обстоятельствами она будет усилена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время и департамент землепользования, и департамент продресурсов работают в обычном режиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
2
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
3
Американский сенатор заявил, что действия Трампа грозят третьей мировой войной
4
Останки человека 50-летней давности найдены на территории клиники в центре Москвы
5
МВД проверит информацию СМИ о конфликте со стрельбой между полицейскими в Махачкале
6
Проходящие службу в армии РФ иностранцы могут привлекаться к борьбе с терроризмом
7
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама