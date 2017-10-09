Мосгорсуд оставил под арестом имущество семьи Захарченко

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест имущества семьи полковника Дмитрия Захарченко и его гражданской жены Анастасии Пестриковой, передает корреспондент ТАСС.
"Жалобу защиты отклонить, решение о наложении ареста на имущество признать законным", - огласила решение судья.
Арест наложен на недвижимое имущество, в частности две квартиры в Москве стоимостью около 80 млн и 16 млн рублей, принадлежащие гражданской жене Захарченко и их 9-летней дочери.
Защита настаивает, что арестованное имущество не принадлежит Захарченко. "Арестованное имущество было приобретено на средства отца гражданской жены Захарченко", - сказала адвокат Валерия Тунникова.
В свою очередь следователь в суде сообщил, что у Пестриковой и других владельцев имущества не было доходов, позволяющих приобрести это имущество. "Следствие располагает информацией, что это имущество куплено на средства Захарченко, полученные преступным путем", - заявил следователь,
Ранее суд арестовал $16 млн на банковском счете, которые принадлежат, предположительно, Захарченко. Согласно материалам дела, следствием арестованы счета третьего лица - Лидии Горшковой. По заявлению Пестриковой, деньги принадлежат ее семье, а Горшкова - ее близкая родственница. Следствие считает, что арестованную сумму Захарченко получил в результате коррупционной деятельности и передал на хранение Пестриковой, которая разместила их на счете Горшковой.