Один из пострадавших при пожаре в ТЦ "Синдика" остается в больнице

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Один пострадавший в результате пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД остается в больнице, его состояние опасений у врачей не вызывает. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В НИИ им. Склифосовского остается один пострадавший мужчина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что мужчина получил несколько ожогов, в том числе и головы.

Всего в результате пожара пострадали три человека, двоим из них медицинскую помощь оказали амбулаторно.