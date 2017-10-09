Один из пострадавших при пожаре в ТЦ "Синдика" остается в больнице

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Один пострадавший в результате пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД остается в больнице, его состояние опасений у врачей не вызывает. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"В НИИ им. Склифосовского остается один пострадавший мужчина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что мужчина получил несколько ожогов, в том числе и головы.
Всего в результате пожара пострадали три человека, двоим из них медицинскую помощь оказали амбулаторно.