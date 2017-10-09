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Семь детей и двое взрослых пострадали при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Происшествия
9 октября, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Пятеро пострадавших госпитализированы

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Девять человек, включая семерых детей, пострадали в результате пожара в частном доме в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В больницу доставили семерых детей и двоих взрослых. Врачи приняли решение госпитализировать четверых детей и взрослого. Остальных после оказания медицинской помощи отпустили", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в частном деревянном доме в Балахне.

Его общая площадь составила 48 кв. метров, на данный момент возгорание ликвидировано.

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