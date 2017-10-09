Семь детей и двое взрослых пострадали при пожаре в частном доме в Нижегородской области

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Девять человек, включая семерых детей, пострадали в результате пожара в частном доме в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В больницу доставили семерых детей и двоих взрослых. Врачи приняли решение госпитализировать четверых детей и взрослого. Остальных после оказания медицинской помощи отпустили", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел в частном деревянном доме в Балахне.
Его общая площадь составила 48 кв. метров, на данный момент возгорание ликвидировано.