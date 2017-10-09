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Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки самолета из Вьетнама в Приморье

Происшествия
9 октября, 12:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, октября. /ТАСС

Самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска 8 октября

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ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки самолета авиакомпании "Азур Эйр" из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"8 октября 2017 года воздушное судно авиакомпании "Азур Эйр" при выполнении чартерного рейса по маршруту "Камрань (Социалистическая Республика Вьетнам) - Владивосток" совершило незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска, на борту находилось 240 пассажиров. По предварительной информации, причинами ухода на запасной аэродром стали ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Владивосток (Кневичи) самолет приземлился спустя 9 часов после запланированного времени прибытия. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов в аэропорту Владивосток (Кневичи), соблюдения прав пассажиров в аэропорту Хабаровск (Новый).

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