Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки самолета из Вьетнама в Приморье

На матч футбольных сборных России и Ирана в Казани реализовано 23 тыс. билетовСпорт 9 октября, 12:49
Мустафина намерена выступить на чемпионате России 2018 годаСпорт 9 октября, 12:47
AFP: умер актер Жан РошфорКультура 9 октября, 12:47
Жители 15 многоквартирных домов в городе на Урале остались без отопленияНовости Урала 9 октября, 12:43
Около 700 учащихся и волонтеров из КЧР вступили за два года в ряды "Зеленых пионеров"В стране 9 октября, 12:41
Минобрнауки разработало новую систему экспертизы учебниковОбщество 9 октября, 12:36
В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветраОбщество 9 октября, 12:33
Энрот, Анелёв, Гусев и Толванен признаны лучшими игроками недели в КХЛСпорт 9 октября, 12:33
Московский НПЗ завершил строительство комплекса "Биосфера" для очистки сточных водТЭК 9 октября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки самолета авиакомпании "Азур Эйр" из Камрани (Вьетнам) во Владивосток, сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"8 октября 2017 года воздушное судно авиакомпании "Азур Эйр" при выполнении чартерного рейса по маршруту "Камрань (Социалистическая Республика Вьетнам) - Владивосток" совершило незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска, на борту находилось 240 пассажиров. По предварительной информации, причинами ухода на запасной аэродром стали ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту Владивосток (Кневичи) самолет приземлился спустя 9 часов после запланированного времени прибытия. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов в аэропорту Владивосток (Кневичи), соблюдения прав пассажиров в аэропорту Хабаровск (Новый).