Мавзолей Ленина оказался в числе "заминированных" в Москве в минувшую пятницу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мавзолей Ленина оказался в числе объектов, "заминированных" неизвестными в ходе шквала подобных звонков в минувшую пятницу, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Вечером в пятницу неизвестный сообщил, что в Мавзолее Ленина заложена бомба и они все умрут", - сказал собеседник агентства, отметив, что согласно решению администрации, эвакуация из здания не проводилась.

Кинологи обследовали Мавзолей, однако признаков взрывных устройств не обнаружили.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в минувшие выходные дни в 32 городах России поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва более 300 объектов. Во время проверки были эвакуированы более 170 тыс. человек, ни одно сообщение не подтвердилось. Самая массовая атака пришлась в минувшую пятницу на Москву, когда за день были "заминированы" более 150 различных зданий.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

Как сообщил на прошлой неделе директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.