В сгоревшем ТЦ "Синдика" на МКАД сохраняется угроза обрушения конструкций

Эксперт: футболисты сборной России обрели цель и веру в себяСпорт 9 октября, 12:50
На матч футбольных сборных России и Ирана в Казани реализовано 23 тыс. билетовСпорт 9 октября, 12:49
Мустафина намерена выступить на чемпионате России 2018 годаСпорт 9 октября, 12:47
AFP: умер актер Жан РошфорКультура 9 октября, 12:47
Жители 15 многоквартирных домов в городе на Урале остались без отопленияНовости Урала 9 октября, 12:43
Около 700 учащихся и волонтеров из КЧР вступили за два года в ряды "Зеленых пионеров"В стране 9 октября, 12:41
Минобрнауки разработало новую систему экспертизы учебниковОбщество 9 октября, 12:36
В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветраОбщество 9 октября, 12:33
Энрот, Анелёв, Гусев и Толванен признаны лучшими игроками недели в КХЛСпорт 9 октября, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Угроза обрушения конструкций сохраняется в торговом центре "Синдика" на западе МКАД в Одинцовском районе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Угроза обрушения остается. По правилам безопасности доступ внутрь закрыт, поэтому пожарные осуществляют проливку снаружи по периметру здания. Они работают при помощи подъемных механизмов", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что температура в здании была такой, что все конструкции потеряли свою устойчивость. "Металл плавился, бетонные блоки лишились прочности, горячий бетон при проливке превращается в крошку", - рассказали в экстренных службах.
В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области ТАСС сообщили, что ликвидацией последствий пожара занимаются более 350 человек, задействовано почти 190 специальной пожарно-спасательной техники.
Пожар в ТЦ "Синдика" возник в воскресенье около 15:00 мск. Его общая площадь составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. Пострадали три человека, один из них госпитализирован.