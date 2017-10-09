В сгоревшем ТЦ "Синдика" на МКАД сохраняется угроза обрушения конструкций

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Угроза обрушения конструкций сохраняется в торговом центре "Синдика" на западе МКАД в Одинцовском районе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Угроза обрушения остается. По правилам безопасности доступ внутрь закрыт, поэтому пожарные осуществляют проливку снаружи по периметру здания. Они работают при помощи подъемных механизмов", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что температура в здании была такой, что все конструкции потеряли свою устойчивость. "Металл плавился, бетонные блоки лишились прочности, горячий бетон при проливке превращается в крошку", - рассказали в экстренных службах.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области ТАСС сообщили, что ликвидацией последствий пожара занимаются более 350 человек, задействовано почти 190 специальной пожарно-спасательной техники.

Пожар в ТЦ "Синдика" возник в воскресенье около 15:00 мск. Его общая площадь составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 1000 кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. Пострадали три человека, один из них госпитализирован.