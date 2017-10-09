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Экс-глава администрации Быкова обвиняется в мошенничестве на 1 млн рублей

Происшествия
9 октября, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Обвиняемый находится под домашним арестом

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший глава администрации поселка Быково в Раменском районе Подмосковья обвиняется в мошенничестве с земельными участками на 1 млн рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"С марта 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемый и иные неустановленные следствием лица из администрации Быкова изготовили постановление главы администрации о выделении земельных участков на основании личных заявлений граждан, паспортных данных которых фактически не существует. После чего выделили участки в собственность под строительство индивидуальных жилых домов третьим лицам за денежное вознаграждение, в результате чего был причинен имущественный ущерб муниципальному образованию в размере не менее 1 млн рублей", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. По ходатайству следствия обвиняемый помещен под домашний арест. Следователи устанавливают соучастников преступления.

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