Экс-глава администрации Быкова обвиняется в мошенничестве на 1 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший глава администрации поселка Быково в Раменском районе Подмосковья обвиняется в мошенничестве с земельными участками на 1 млн рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"С марта 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемый и иные неустановленные следствием лица из администрации Быкова изготовили постановление главы администрации о выделении земельных участков на основании личных заявлений граждан, паспортных данных которых фактически не существует. После чего выделили участки в собственность под строительство индивидуальных жилых домов третьим лицам за денежное вознаграждение, в результате чего был причинен имущественный ущерб муниципальному образованию в размере не менее 1 млн рублей", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. По ходатайству следствия обвиняемый помещен под домашний арест. Следователи устанавливают соучастников преступления.