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Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова

Происшествия
9 октября, 12:23 дата обновления: 9 октября, 12:41 UTC+3

Юрий Луценко рассказал, что правоохранителям также удалось восстановить всю хронологию происходившего - от подготовки до задержания подозреваемых

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На месте убийства Дениса Вороненкова

На месте убийства Дениса Вороненкова

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Следствие установило всех причастных к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в понедельник заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"По результатом масштабного расследования удалось установить всех участников группировки и заказчиков, организаторов и исполнителей, удалось восстановить всю хронологию происходившего - от подготовки до задержания подозреваемых личностей", - сказал генпрокурор.

Он уточнил, что "убийство совершил гражданин Украины Павел Паршев", который был смертельно ранен на месте убийства Вороненкова, по предварительному сговору с другими лицами. Двое из них задержаны, еще двое, по информации следствия, находятся за пределами страны.

Заказчиком преступления является, по словам Луценко, "бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин".

Луценко также отметил, что теперь Генпрокуратура Украины передает дело в суд.

Экс-депутат Госдума Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта, когда в сопровождении охраны выходил из гостиницы. К нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Ситуация вокруг экс-депутата ГД Дениса Вороненкова
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