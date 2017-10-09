Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве группу студентов из Колумбии за нарушение воздушного пространства при попытке сделать с квадрокоптера фотографию на фоне плаката национальной сборной по футболу. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Полицейские в минувший четверг задержали группу студентов Университета дружбы народов, которые в районе дома 31 по Новому Арбату запустили квадрокоптер и сфотографировались на фоне плаката сборной Колумбии по футболу", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в числе задержанных оказались восемь студентов из Колумбии и Эквадора. На одного из них полицейские составили протокол об административном нарушении по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства".