Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Ульяновской области

Происшествия
9 октября, 13:00 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 9, октября. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства аварии

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Три человека погибли и два пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей в понедельник в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"ДТП с участием автомобилей Lada Priora, "ВАЗ-11113" и Lada Largus произошло сегодня утром на 849-м километре автодороги М-5 "Урал" в Новоспасском районе Ульяновской области. В результате на месте ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля марки Lada Priora, еще два пассажира получили травмы, также пострадали водитель и пассажир Lada Largus, - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с движущимся в попутном направлении "ВАЗ-11113". Lada Priora от удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Lada Largus.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники ГИБДД. Назначены необходимые экспертизы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ульяновская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама