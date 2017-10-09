Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Ульяновской области

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УЛЬЯНОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Три человека погибли и два пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей в понедельник в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
"ДТП с участием автомобилей Lada Priora, "ВАЗ-11113" и Lada Largus произошло сегодня утром на 849-м километре автодороги М-5 "Урал" в Новоспасском районе Ульяновской области. В результате на месте ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля марки Lada Priora, еще два пассажира получили травмы, также пострадали водитель и пассажир Lada Largus, - сказали в пресс-службе.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с движущимся в попутном направлении "ВАЗ-11113". Lada Priora от удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Lada Largus.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, на месте работают сотрудники ГИБДД. Назначены необходимые экспертизы.