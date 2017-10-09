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Эксперты не нашли помех для участия в суде члена банды GTA Додохонова

Происшествия
9 октября, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Хазратхон Додохонов и Фазлитдин Хасанов были ранены при попытке побега в Мособлсуде 1 августа 2017 год

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Эксперты не выявили препятствий для участия в судебном процессе члена так называемой банды GTA Хазратхона Додохонова, раненного при нападении на конвой в Московском областном суде. Об этом сообщили ТАСС в Мособлсуде, сославшись на экспертное заключение специалистов.

"Полученные травмы не лишают Додохонова способности воспринимать обстоятельства уголовного дела и давать показания. В принудительном лечении он не нуждается", - говорится в экспертном заключении.

Мособлсуд 22 августа возобновил слушания по делу банда. Судья поставила перед родственниками троих ликвидированных обвиняемых вопрос о прекращении дела по нереабилитирующему основанию - в связи со смертью. Родственники попросили суд о прекращении дела и выдаче тел для захоронения. Суд распорядился тела родственникам выдать, относительно прекращения дела по факту гибели обвиняемых пока решения не принял. Кроме того, суд до конца декабря продлил срок содержания под стражей пяти членам банды.

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Попытка побега

Днем 1 августа двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу "банды GTA", обвиняемых в бандитизме, серии убийств и других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.

В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, еще двое - Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов - ранены. Хасанов в больнице от полученных ран скончался, Додохонов был выписан из госпиталя. Еще четверо фигурантов - Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов - в нападении не участвовали и в момент инцидента находились в зале судебного заседания.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

Участники банды обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Они обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.

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Дело банды GTA Нападение банды GTA в Мособлсуде
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