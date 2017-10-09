СК возбудил дело по факту убийства пенсионера в подмосковном интернате для инвалидов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Постоялец дома-интерната для инвалидов в подмосковном Подольске подозревается в убийстве своего соседа во время конфликта. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Тело 61-летнего инвалида 1-й группы с ранениями груди было обнаружено в его комнате в доме-интернате для инвалидов в микрорайоне Климовск города Подольск. По подозрению в убийстве задержан 56-летний сосед потерпевшего по комнате, также инвалид 1-й группы", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, убийство было совершено в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.