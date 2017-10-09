Мосгорсуд оставил главу штаба Навального под арестом на 20 суток

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным административный арест на 20 суток начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова за призыв к несанкционированной акции в Москве 7 октября на Пушкинской площади, передает корреспондент ТАСС.
"Решение суд первой инстанции оставить без изменения, жалобу Волкова - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Леонид Волков был задержан 29 сентября полицией в Нижнем Новгороде, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.
Волков был арестован на 20 суток Савеловским судом, но освобожден Мосгорсудом из-за нарушения подсудности. В тот же день он был повторно арестован Преображенским судом Москвы уже за призывы к акции протеста в Москве.
Алексей Навальный был задержан также 29 сентября возле своего дома в Москве. Сотрудники полиции в отношении него составили аналогичный протокол об административном правонарушении. 2 октября Симоновский суд также признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста 20 суток.