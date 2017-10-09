Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале

Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФССпорт 9 октября, 15:59
Биография врио губернатора Омской области Александра БурковаБиографии и справки 9 октября, 15:59
Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношенияСпорт 9 октября, 15:57
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:48
СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под ВладимиромДТП с автобусом и поездом под Владимиром 9 октября, 15:48
Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной КореиСпорт 9 октября, 15:47
Торговый центр "Синдика". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:29
Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноябряСпорт 9 октября, 15:24
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН/МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Причиной повышения концентрации рутения, которое было зафиксировано в Германии неделю назад, мог стать выброс этого радиоактивного вещества на одном из российских предприятий на Южном Урале, полагают эксперты германского Федерального ведомства по защите от радиации ФРГ (BfS). В Росатоме заявляют, что никаких замечаний к работе предприятий госкорпорации не было, все функционирует в штатном режиме.
Повышенное содержание в воздухе рутения-106 (Ru-106) германское BfS фиксировало в период с 29 сентября по 3 октября. Концентрация вещества была крайне незначительной, опасности здоровью людей она не представляла.
"С высокой долей вероятности источник выброса находится в районе Южного Урала", - отмечается в заявлении BfS, распространенном в понедельник.
"Министерство охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов ожидает, что ответственные российские структуры, а также МАГАТЭ как можно быстрее прояснят это и предоставят информацию о причинах повышения уровня рутения", - отметили в германском ведомстве.
Комментируя эту публикацию, в департаменте корпоративных коммуникаций госкорпорации "Росатом" ТАСС заявили, что замечаний к работе предприятий госкорпорации не было. "Все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме online на сайте www.russianatom.ru", - отметили в Росатоме.
Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.