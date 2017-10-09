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Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале

Происшествия
9 октября, 14:59 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН/МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Министерство охраны окружающей среды ФРГ призвало ответственные российские структуры, а также МАГАТЭ как можно быстрее прояснить ситуацию

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БЕРЛИН/МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Причиной повышения концентрации рутения, которое было зафиксировано в Германии неделю назад, мог стать выброс этого радиоактивного вещества на одном из российских предприятий на Южном Урале, полагают эксперты германского Федерального ведомства по защите от радиации ФРГ (BfS). В Росатоме заявляют, что никаких замечаний к работе предприятий госкорпорации не было, все функционирует в штатном режиме.

Повышенное содержание в воздухе рутения-106 (Ru-106) германское BfS фиксировало в период с 29 сентября по 3 октября. Концентрация вещества была крайне незначительной, опасности здоровью людей она не представляла.

"С высокой долей вероятности источник выброса находится в районе Южного Урала", - отмечается в заявлении BfS, распространенном в понедельник.

"Министерство охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов ожидает, что ответственные российские структуры, а также МАГАТЭ как можно быстрее прояснят это и предоставят информацию о причинах повышения уровня рутения", - отметили в германском ведомстве.

Комментируя эту публикацию, в департаменте корпоративных коммуникаций госкорпорации "Росатом" ТАСС заявили, что замечаний к работе предприятий госкорпорации не было. "Все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме online на сайте www.russianatom.ru", - отметили в Росатоме.

Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.

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